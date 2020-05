Initiative: une ferme urbaine verra le jour au coeur de Lyon

Alliade Habitat souhaite créer une ferme urbaine sur la toiture d'un programme d'une centaine de logements au coeur de la ZAC des Girondins dans le quartier de Gerland à Lyon (région Auvergne - Rhône-Alpes). A noter que Alliade Habitat est le premier opérateur de logement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un patrimoine de 42 700 logements. Alliade Habitat, filiale d'Action logement, a pour vocation de loger les salariés d'entreprises, les familles modestes ainsi que les étudiants et leur garantir une bonne qualité de vie (site web: alliade habitat). Le bailleur a présenté son cap pour 2020 et souhaite diversifier ses programmes par des projets innovants. Parmi ses projets, celui d'une ferme urbaine dont la majeure partie devrait être installée sur la toiture des immeubles, mais Alliade Habitat enisage aussi de positionner quelques bandes cultivables au coeur de l'îlot. Bien entendu, l'objectif de ce projet est de disposer d'une profondeur de terre suffisante pour cultiver une grande variété de fruits et de légumes. Ces espaces cultivables seront gérés par un agriculteur en collaboration avec les habitants. L'objectif est de "renouer le lien entre l'habitant et son alimentation grâce à l'intégration, au coeur de l'îlot, d'une réelle ferme gérée par un agriculteur, en collaboration avec les habitants. Le projet, en partenariat avec l'ENSAL (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon) et l'agence Tangram Architecte" a expliqué Elodie AUCOURT - Directrice générale d'Alliade Habitat (site web Lyon entreprises - article du 5 février 2020). Par ailleurs, ce projet fera aussi l'objet d'une signature de "la chaire partenariale Habitat du Futur", sur la question du logement coresponsable, économique et adaptable. Malgré que ce soit déjà un concept expérimenté dans la banlieu de Lyon, c'est un vrai modèle à inventer. Les consultations concernant ce site éco-responsables seront à la rentrée prochaine pour un aboutissement possible sous trois ans. Dans tous les cas, ce projet mobilise beaucoup d'acteurs, preuve d'un vrai dynamisme.

[MOGED]