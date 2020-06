La fonte des glaces pourrait libérer des virus

« Réchauffement climatique et maladies. Une nouvelle épidémie va-t-elle émerger des glaces ? ». L'article du 21 mai 2020 de Luigi Jorio sur le site swissinfo.ch avertit du danger de la fonte des glaces sur la libération de « virus et des bactéries potentiellement nuisibles pour l'homme ». En effet, le permafrost (ou pergélisol) des Alpes suisses contient quelques milliers de micro-organismes dont la plupart sont inconnus des chercheurs. Ces micro-organismes sont dans la glace depuis des milliers d'années.

Alors que la pandémie de coronavirus a révélé la vulnérabilité de l'homme, la « hausse des températures » et l'« exploitation croissante du sous-sol » pourraient libérer des « bactéries, des champignons, des levures et des virus » selon Beat Frey, membre de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Beat Frey étudie les « formes de vie microscopiques du permafrost dans les Alpes, l'Arctique et l'Antarctique ». Il déclare que « la grande question est de savoir ce qui se passe quand [les organismes] se réveillent, par exemple à cause du réchauffement climatique ». Quant à savoir si ces bactéries et virus pourraient représenter un danger pour les hommes et les animaux, Beat Frey « ne pense pas que ce soit possible » malgré le cas « en 2016, dans la péninsule de Yamal (Sibérie), [d']un garçon mort de l'anthrax ». Du fait de la fonte du permafrost liée à une plus forte chaleur, un « agent pathogène » qui se trouvait dans une carcasse d'un renne mort il y a 75 ans, a été libéré dans l'air. Selon Jean-Michel Claverie de l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste de ces questions, des virus piégés dans des couches du permafrost pourraient infecter les hommes et les animaux, mais rien n'est sûr. Les chercheurs souhaitent cependant « trouver des espèces ayant une certaine utilité, par exemple dans le domaine médial et biotechnologique ».

Pour lire l'article : https://www.swissinfo.ch/fre/réchauffement-climatique-et-maladies_une-nouvelle-pandémie-va-t-elle-émerger-des-glaces-/45760424

