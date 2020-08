" Les Éco-Charlie " contre le gaspillage alimentaire

L’association « Les Éco-Charlie » a été créée par un groupe d’amis ayant décidé de joindre leurs forces pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En référence aux évènements de janvier 2015, le nom de l’association met en avant le collectif et l’union autour d’idéaux communs, face au climat de division de l’époque.

L’association récupère les invendus des magasins bio ou commerces de produits locaux pour les redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les femmes seules avec des enfants à charge. Fruits et légumes, produits frais, pains et biscuits… sans les « Éco-Charlots », ces denrées périssables auraient terminé à la poubelle. Tout d’abord, les bénévoles font le tour des magasins et récupèrent les denrées à l’aide de sacs à dos et chariots, la collecte se faisant à pied. Les denrées sont ensuite triées et réparties par nature. Enfin, sur une grande « table de partage », les récoltants viennent remplir leur éco-panier selon leurs besoins.

Les retombées positives de ces récoltes de proximité sont multiples, puisqu’à la lutte contre le gaspillage alimentaire s’ajoute l’aide aux populations dans le besoin et la création de lien social.

L’association a aujourd'hui élargi son domaine d’action : des ateliers de Do It Yourself sont organisés pour enseigner la fabrique de produits cosmétiques bios respectueux de l’environnement, un « fanzine », recueil artistique mêlant arts, découverte, et éco-citoyenneté est édité chaque saison, des opérations de végétalisation se mettent en place à Paris…

L’association a également pour vocation de sensibiliser les citoyens à l’importance d’une alimentation saine, et des dangers de certaines pratiques alimentaires sur l’écologie, la santé et le bien-être animal. Pour ce faire, un « guide de l’éco-citoyen » est notamment disponible sur le site de l’association, qui regorge d’informations et d’astuces nous permettant de mieux consommer.

[MOGED]