Des tortues de mer en danger d'extinction en Papouasie-Nouvelle-Guinée

L’un de nos utilisateur Argos a récemment posé des balises Argos sur les tortues à carapace dure (vertes et imbriquées) en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce marquage aidera à comprendre le mouvement de l’une des créatures les plus anciennes du monde et jouera un rôle important dans la conservation des tortues de mer menacées dans la région.

Grâce à l’identification d’informations telles que la démographie, les migrations et le comportement alimentaire, L’organisme Conservation International sera en mesure de mettre en place une stratégie de conservation à long terme et de tenir la communauté et le gouvernement informés.