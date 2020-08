Changement climatique et inégalités : étude de lien dans le bassin du Mékong

Comprendre les effets du changement climatique sur les inégalités est important pour mettre en place des politiques de gestion incorporant les dimensions socio-économique des populations exposées. C’est ce que propose d’analyser le projet de l’AFD dans la région du bassin inférieur du Mékong. En partenariat avec l’Institut de recherche sur le développement (IRD) et le réseau de recherche WAter and NAtural Resources in South-East Asia (WANASEA), le projet analyse les changements environnementaux en cours dans le bassin et le niveau local des inégalités dans le but de produire un travail de recherche utile aux politiques publiques de la région en identifiant les interactions entre les deux variables.

Mené entre le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, ce projet de recherche va mener des études de cas dans chacun des pays et analyser comment les effets du changement climatique impacts différemment les groupes de population habitant dans le delta du Mékong. Les inégalités socio-économiques sur le revenu, l’accès à l’éducation ou à la terre sont déjà particulièrement visibles à travers l'ensemble de la région. Ces inégalités structurelles devraient être d’autant plus exacerbées par l'exposition inégale des populations aux risques climatiques comme la montée des eaux et la dégradation des sols. Ces différentes positions économiques et spatiales exposent le plus souvent les populations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique.

Afin d’établir le lien entre les deux variables, le projet va s’appuyer le réseau de recherche de l’IRD et du WANASEA pour développer un vaste programme de recherche dans la région et recueillir des données sur les inégalités et les changements environnementaux dans la région du Mékong. Une fois les données recueillies, des études de cas au travers les quatre pays concernés par le projet seront mis en oeuvre pour analyser les liens entre les deux phénomènes.

Les résultats et conclusions finales du projet seront présentés lors de l’ASEAN Water Platfrom-AWP à l’Université de Chiang Mai en Thaïland cette année, si les conditions sanitaires le permettent.

