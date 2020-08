Réchauffement climatique : répercussions humaine et environnementale

A savoir, le GIEC est un organisme intergouvernemental et scientifique ayant pour mission d’évaluer le changement climatique, ses effets potentiels sur l’environnement et la société, ainsi que les solutions envisageables.

Également, la publication évoque les catastrophes que cela pourrait engendrer sur la planète. Les scientifiques évoquent la montée des eaux, l’engloutissement de certaines villes et îles, des ouragans ainsi que le dépérissement de la biodiversité et des cultures.

