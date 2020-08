Cleanwalk.org fédère les acteurs des ramassages de déchets

En juin 2019, trois étudiants parisiens, Baptiste, Dorian et Adrien, décident de créer Cleanwalk.org autour d’une envie commune, celle de lutter à leur échelle contre la problématique des déchets. Selon eux, le meilleur moyen de sensibiliser les citoyens aux problématiques environnementales est l’action ! L’un des fondateurs avait déjà pour habitude de ramasser les déchets seul ou bien en groupe en Bretagne et dans le sud de la France. Aujourd’hui, le ramassage de déchets est une pratique qui devient de plus en plus populaire, et Cleanwalk.org a été créée pour répondre à cette demande grandissante de la part des associations, collectifs, individus, et entreprises.

La plateforme Cleanwalk.org, mise en ligne en juin 2019, a pour objectif de regrouper l’ensemble des acteurs qui organisent des ramassages de déchets en France sur une même plateforme. De cette manière, le passage à l’action des citoyens à l’échelle locale est encouragé, puisque tout le monde peut s’inscrire à une « cleanwalk ». Cleanwalk.org indique qui est l’organisme organisateur, la date, le lieu, l’heure… Chaque événement est ainsi mis en valeur et tous les individus peuvent savoir facilement où et quand ils peuvent agir près de chez eux. Il est également tout à fait possible d’organiser sa propre collecte.

Aujourd’hui, Cleanwalk.org réunit plus de 200 associations et collectifs, plus de 750 ramassages citoyens ont été enregistrés sur la plateforme et près de 15 000 personnes sont passées à l’action en France.

En parallèle, les fondateurs de Cleanwalk.org ont créé une plateforme destinée aux entreprises qui souhaitent s’engager : la plateforme Lakaa. Lakaa permet aux collaborateurs d’une entreprise d’organiser des actions de teambuilding qui ont du sens : cleanwalks, plantations d’arbres, permaculture, ateliers pour fabriquer ses propres produits du quotidien… Lakaa met en relation les associations proposant ce type d’activités et les entreprises, tout en s’occupant de l’organisation de l’événement ainsi que de la mesure de l’impact de chaque action réalisée !

