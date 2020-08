Énergie Solaire, une alternative pour l'électrification en Haïti

L´électricité en Haïti a étée toujours un problème. Beaucoup de villes en Haïti, n´ont pas accés à l´énergie. L’un des plus importants obstacles au progrès et à la croissance économique d'Haïti demeure la faible disponibilité de l’énergie électrique. L´énergie solaire pourrait offrir une alternative dans des différentes villes dépourvues de réseau électrique. Les avantages sont multiples, vue que le pays est typiquement tropical.

La consommation d'électricité par habitant en Haïti est inférieure à celle des autres pays de la Caraïbe. L'incapacité d'accéder à l'électricité a de sérieuses conséquences pour tous les haïtiens. Ils souffrent du manque d'énergie disponible et sont forcés d'adopter des stratégies telles que l'utilisation de petits générateurs diesel pour alimenter les appareils ou brûler de l'huile de kérosène pour la lumière.

Le réseau électrique relativement peu développé en Haïti signifie qu'il peut intégrer des énergies renouvelables propres à son approvisionnement énergétiques. Selon ‘’Worldwatch Institute’’ (2014), le Lac Azuéi (Haïti) a un potentiel qui fait de lui le site éolien le plus attractif d’Haïti.

Une alternative à l´électrification du pays permettra l'intégration de sources d'énergie renouvelables plus propres, telle que l’énergie solaire et éolienne et réduira le coût de l'électrification rurale. Elle permettra aussi de réduire la pauvreté, de baisser le prix élevé que paie l'économie haïtienne du fait de l’incapacité actuelle à fournir de l'électricité où cela est nécessaire.

L’énergie solaire offre des perspectives intéressantes en Haïti, où elle permet notamment d’offrir une autosuffisance énergétique aux villes les plus isolées, en l’absence de réseau électrique. Elle permet de créer des emplois et favoriser le développement durable des communautés pauvres. Avec l´énergie solaire, les zones rurales peuvent accéder au développement tout en protégeant l’environnement. L\' énergie solaire permettra d’exploiter et d’étendre des infrastructures énergétiques durables au pays.

[MOGED]