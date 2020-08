Énergie photovoltaïque à l'hôpital universitaire de Mirebalais en Haïti

Avec une superficie de 205 000 m2 l'hôpital Universitaire de Mirebalais, à 30 km de la capitale d'Haïti est le plus grand hôpital «solaire» du monde. Ainsi appelé car il est alimenté à 100% par 1800 panneaux photovoltaïques installés sur son toit. Cet hôpital à énergie solaire est un signe d’espoir par rapport aux catastrophes naturelles au pays. Construit par Partners in Health (ONG Américaine) et Zanmi Lasante (ONG Haïtienne), il est devenu une référence pour toute la communauté médicale haïtienne.Les panneaux solaires utilisés dans ce projet sont fabriqués par Solectria Renewables LLC de Lawrence, au Massachusetts, un partenaire de Sullivan & McLaughlin et ont été choisis pour leur durabilité. Cet hospital offre la particularité d’être le plus grand projet d'énergie solaire en Haïti.

L’hôpital de Mirebalais utilize que l’énergie solaire. L'électricité produite alimente l'hôpital durant le jour et fait économiser à Partners In Health (PIH) une grande partie de l'argent sur la facture d'électricité et investir à l'usage des soins aux patients. Durant les jours ensoleillés, le système génére plus d’électricité que consomme l’hôpital, permettant que le surplus d’énergie, soit réinjecté dans le service public d’électricité. L'utilisation de l'énergie solaire est l'un des nombreux composants innovants de cet hôpital qui, dans l'ensemble, ouvre la voie à la fourniture d'un niveau élevé de soins et de traitement pour la population d’Haïti.

L'utilisation de l'énergie solaire n'est pas nouveau pour Partners In Health (PIH). L'organisation utilise aussi cette source d’énergie à son Hôpital de Lacolline en Haïti, au Centre de St Michel à Boucan Carre. Ces projets démontrent que l'énergie renouvelable est possible dans les milieux démunis en ressources.

Dans un pays, où moins de 25 % de la population dispose d’un approvisionnement en électricité (le pourcentage le plus faible des Caraïbes), l´hôpital de Mirebalais constitue une exception dans une situation alarmante. Haïti est encore loin d´une utilisation systématique des energies renouvelables. Globalement, ce projet représente une étape importante dans l'utilisation de l'énergie renouvelable dans les projets de santé et de reconstruction.

[MOGED]