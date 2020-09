Côte basque: Un café-débat organisé sur l'adaptation aux risques littoraux[

Le 10 Août dernier, le Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz a accueilli un café-débat avec pour thème l’adaptation aux risques littoraux. Ce rendez-vous inédit a été animé par le CPIE Littoral basque dans le cadre du projet Arriskua ayant pour but la création d’une culture du risque sur le littoral. Il est intéressant de préciser qu”Arriskua” signifie “risque” en basque.

La rencontre, qui s’est déroulée de 10 heures à 12h30, visait à renseigner la population locale sur l’adaptation aux risques littoraux sur la côte basque, soumise à divers risques environnementaux. Ce projet a été co-financé par l’Europe et la Région Nouvelle-Aquitaine, afin d’encourager la résilience au sein des communautés locales.

Les divers risques littoraux de la côte basque prennent différentes formes: l’érosion, la submersion, inondations ou encore la pollution de l’eau. De plus, ces risques peuvent être amplifiés par le changement climatique. Ainsi, il est important que chaque habitant ait conscience de ces risques et soit capable d’agir en cas de circonstances dangereuses. Cette sensibilisation des citoyens peut prendre une tournure innovante, avec par exemple la sensibilisation engageante (méthodologie développée par l’UNCPIE et déjà expérimentée par le CPIELB), la co-construction des stratégies et la réappropriation des connaissances écosystémiques nécessaires à la gestion durable du littoral face aux changements climatiques. De plus, le programme Arriskua propose divers outils tels que la formation, la mutualisation des données, l’accompagnement des acteurs ou des projets artistiques, par exemple lors de stages. Espérons que ces mesures soient efficaces et inspirent les acteurs d’autres régions à risques.

