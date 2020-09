Reconvertir nos friches industrielles

Terres et Forêts

Les friches industrielles sont souvent négligées ou laissées à l’abandon, alors que leur valorisation permettrait de tirer des bénéfices pour un grand nombre de quartiers. Il s’agit d’un foncier inutilisé présent un peu partout sur le territoire français, qui représente une partie de la solution aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels.

Reconvertir une friche est un moyen de rendre le quartier attractif, et de redynamiser l’économie d’une ville. D’autres bénéfices moins attendus peuvent également être constatés, comme la réduction du besoin en voiries et leur entretien, ou encore l’impact carbone dû à la production d’énergie renouvelable sur l'ancienne friche.

Cependant, la remise en état des friches est coûteux et représente un frein à bon nombre de projets de reconversion. C’est le cas dans les villes où le marché immobilier est peu dynamique et des projets à faible rendement comme la renaturation.

C’est pourquoi l’Agence de la transition écologique, l’Ademe, propose un soutien aux acteurs de l’aménagement et de la reconversion des friches. L'Agence lance régulièrement depuis plusieurs années des appels à projets, et vient de présenter un nouvel outil d’aide à la décision qu’elle a élaboré, baptisé « Bénéfriches ». Ce nouvel outil permettra de quantifier les externalités positives que pourraient présenter la reconversion d’une friche polluée, et d’orienter les choix d’aménagement. Ainsi les collectivités, aménageurs ou promoteurs seront à même de déterminer si un projet se prête mieux à du renouvellement urbain, à de l’extension urbaine, à des logements ou à des parcs paysagers. Ils recevront ensuite de l’aide afin de concrétiser ces projets.

En quelques minutes, l’outil Bénéfriches évalue les bénéfices de la reconversion de la friche, et ce en utilisant un nombre limité de données : surfaces affectées à chaque partie du projet, et caractéristiques de la collectivité comme la densité, la démographie, le marché immobilier etc.

L’Ademe lancera fin 2020 un appel à candidatures afin d’accompagner les acteurs de l’aménagement des friches à manipuler l’outil.

