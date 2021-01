Dr Pauline Mounjouenpou, la 1ère femme Directeur de recherche à l'IRAD (Cameroun)

Depuis le 16 décembre 2020, suite à la résolution de la Commission centrale d’évaluation pour l’avancement de grade présidée par la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), Dr Madeleine Tchuinté, Dr Pauline Mounjouenpou épouse Limi fait partie du cercle élitiste de Directeur de recherche.

Tout recoupement fait, elle est la 1ère femme à accéder à cet ultime grade de la profession des chercheurs au sein de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) à Yaoundé (Cameroun).

La quadragénaire est titulaire d’un Doctorat (Ph.D), spécialiste de biotechnologie et microbiologie, option sciences des aliments de l’Université Montpellier II (France).

En effet, c’est depuis 2002 qu’elle officie comme chercheur à l’IRAD. Sa compétence et sa dévotion dans la recherche agronomique et vulgarisation des résultats pour le développement lui ont permis de passer du grade d’Attaché de recherche (2002-2008) à celui de Maître de recherche (2013-2019) via celui de Chargé de recherche (2009-2012).

Fort de sa longue expérience en sciences alimentaires et nutrition, la désormais Directrice de recherche obtient avec mention très honorable avec salutation du jury l’éminentissime diplôme d’Habilitation à diriger les recherches (HDR), le 30 septembre 2020 à l’Université de Ngaoundéré (Grand-nord Cameroun). Une reconnaissance mondialement reconnue qui atteste de sa capacité scientifique à superviser les thèses d’État et les consortiums de recherche.

Elle a déjà dirigé les travaux de recherche de près d’une trentaine d’étudiants (Ph.D, Master, ingénieur…).

À ce jour, Dr Pauline Mounjouenpou capitalise plusieurs productions scientifiques. Entre autres : 02 ouvrages scientifiques, 30 articles scientifiques publiés dans les journaux à comité de lecture et à fort impact, 35 communications scientifiques dans les colloques nationaux et internationaux, 03 chapitres d’ouvrage et plusieurs rapports de recherche.

Dynamique et entreprenante, Mme Mounjouenpou est membre de nombre de sociétés savantes telles Society of Biology et Society for Mycotoxy Research. Et au demeurant, elle aspire à intégrer la prestigieuse Académie des Sciences du Cameroun (ASC).