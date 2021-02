Enquête & Invitation - A propos de la durabilité environnementale dans le secteur du bois et du meuble et, dans les enseignements associés

Merci de participer à notre enquête (quelques minutes seulement) pour en savoir plus sur les connaissances des enseignants en matière de durabilité environnementale dans l’Enseignement et la Formation Professionnelle initiale (EFP-i ou, en anglais, I-VET, Initial Vocational Education and Training), et pour évaluer dans quelle mesure cette dernière est étudiée dans les institutions I-VET ainsi que le rôle de la durabilité environnementale dans le secteur du meuble et du bois.

Accéder à l'enquête en français

TABLE (TAckling Environmental sustainability through Blended Learning opportunities for ivEt in the furniture and wood sector) qui veut dire, en français, Atteindre la durabilité environnementale grâce aux opportunités d'apprentissage mixte pour l'ivEt dans le secteur du meuble et du bois est un projet européen qui rassemble 6 partenaires européens et qui est financé par le programme ERASMUS de l'Union européenne.

L'objectif du projet est de créer et de fournir un système de formation innovant fondé sur des opportunités de micro-apprentissage dans les écoles d’Enseignement et de Formation Professionnelle initiale (EFP-i ou, en anglais, I-VET pour Initial Vocational Education and Training), et de fournir une nouvelle approche de formation aux enseignants afin d'aider les étudiants à améliorer leurs connaissances sur la durabilité environnementale à travers une nouvelle méthode, appliquée à leurs futurs métiers (avec un focus particulier sur le secteur du meuble et du bois).

Au sein du projet TABLE, nous mettons également en place, dans chacun des 6 pays partenaires, un Groupe d’experts-référents (Focus Group) du projet pour enrichir les activités. Vous trouverez, ci-joint, le courrier d’invitation. N’hésitez pas à diffuser et à nous répondre… vos talents, sur ces questions, nous seront précieux.

Merci d’avance & n’hésitez pas à nous contacter sur le projet TABLE et sur nos autres activités