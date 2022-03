Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail - La Réunion

Le mardi 5 avril de 13h30 à 16h30 (La Réunion)

Heure locale La Réunion (Heure de Paris : 11h30-15h30)

Télécharger le programme détaillé

Les Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail (RRMT) ont pour objectif d’accompagner les employeurs publics et privés dans la mise en place d’actions en faveur d’une mobilité alternative à la voiture individuelle. L’objectif final : agir pour une mobilité plus inclusive et soutenable, tant d’un point de vue écologique et économique.

Très concrètes, les RRMT se déroulent sur une demi-journée et sont constituées d’ateliers pratiques. Ces ateliers sont ainsi l’occasion de :

partager des retours d’expériences

échanger sur les meilleures pratiques de mobilité

Les participant.e.s sont invité.e.s à se positionner lors de leur inscription sur 2 ateliers parmi les suivants :

1/ Négociation Annuelle Obligatoire, Plan De Mobilité Employeur et Forfait Mobilité Durable

Animé par Roxane Peirazeau (Inddigo) et Yanis Parakevopoulos et Omar Issop (Syndicat Mixte de Transports de la Réunion)

2/ Mobilités actives : une solution durable pour nos déplacements du quotidien

Animé par Alexandre Berland (Axesig)

3/ Télétravail, coworking et désynchronisation des horaires, un réel enjeu pour les employeurs

Animé par Guillaume Lucas (Inddigo)

4/ Concilier mobilité durable et qualité de vie au travail

Animé par Elsa Martin Leveneur (Isodom)

Télécharger le programme détaillé