Adrienne Engono Moussang, la Camerounaise nouvellement portée à la vice-présidence du RJSAF

Affectueusement appelée par les confrères ‘’La Mère’’, Mme Moussang est une tête bien faite et bien pleine. Ce qui fait de la quinquagénaire une formatrice en reportages de crise sanitaire, membre actif du comité consultatif du Rainforest Journalism Fund et de plusieurs associations de la corporation.

Pendant son mandat, la coordonnatrice de la rédaction Sciences Watch Infos entend briser les murs d'incompréhension entre scientifiques et journalistes d'une part, entre décideurs et journalistes, entre décideurs, scientifiques et journalistes d’autre part, afin que, selon elle, «la recherche pour le développement ne soit pas qu'un slogan creux».