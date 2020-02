Conférence - Transition écologique des villes et des territoires : collaborer pour passer à l'échelle

19 FÉVRIER 2020. DE 18H30 À 20H30 À L'ECOLE DES MINES DE PARIS. 60 BOULEVARD SAINT MICHEL.



Éléments clés de notre société, nos territoires et villes doivent s'aligner sur les objectifs environnementaux du scénario 2 degrés du rapport du GIEC. Aujourd'hui, les différents acteurs de nos territoires s'organisent en local et expérimentent des solutions pour un développement plus durable. Autour de quelles réflexions, et sur la base de quels leviers, ce sont les thématiques qui seront abordées le 19 février prochain lors de la conférence annuelle de l'ISIGE alumni.



Intervenants :



Sabine Bognon - Maître de conférence au MNHN.

Delphine Antoniucci - Chef de projet au sein de la Global Business Line Client Solutions / ENGIE Lab CRIGEN.

Antoine Daval - CEO & Founder de COLAB-studio.

Clothilde Sauvages - Chef de projet Ouishare.

Conférence animée par Clément Fournier de Youmatter!

Présentation de la conférence par Clément Fournier - Rédacteur en chef Youmatter