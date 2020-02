10 mesures pour construire une ville plus durable.

-Le lancement de 100 cités fertiles : créer les fermes urbaines dans les quartiers prioritaires -Le lancement d’une expérimentation de quartiers à énergie positive et à faible impact carbone -Exemplarité de l’Etat : des objectifs ambitieux fixés aux opérations d’aménagement conduites par l’État -Simplification : Le rapprochement des démarches Ecoquartiers et Ecocités ainsi que la création de l’instance France Ville Durable.

Cette nouvelle feuille de route [est] constituée de 10 mesures autour de trois grands axes : - Comment accélérer de la transition de la ville vers un aménagement urbain durable ? - Comment accompagner les territoires pour que cette dynamique soit partagée par tous les territoires ? - Quel(s) modèle(s) de la ville à la française et comment mieux les développer dans les territoires et à l’international ?

Selon l'annonce du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (février 2020) : "Ce grand plan « Ville durable » se donne pour priorité d’accompagner tous les territoires. L’objectif : leur fournir des outils concrets, à la carte, avec des moyens renforcés pour accélérer les projets tout en s’adaptant aux spécificités locales. L’ambition : construire des villes sobres, résilientes et solidaires avec leurs habitants pour atteindre une ville neutre en carbone à 2050.

Ressources complémentaires