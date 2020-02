Le climat se dérègle quand le taux d'évaporation diminue sur les continents

La température des continents se régule toute seule à condition que le taux d’évaporation augmente proportionnellement à la chaleur ! comme au dessus des océans et des forets !

Les zones tempérées de la planète sont caractérisées par la présence d'eau ou de végétation, et c'est justement quand les continents arrètent de "transpirer" que la désertification s'installe ! Avant de perdre ses arbres le Sahara était une forêt !

La répartition des pluies dans un écosytème forestier est la suivante : 10% d'évaporation, 60% d'évapotranspiration et 30% de ruissellements (interne et externe) ! Avec des surfaces minerales cette répartition n'est pas respectée, la chaleur est stockée dans les sols et les canicules s'installent !

Les surfaces végétales sont les seules à évacuer la chaleur, entretenir le cycle de l'eau, baisser l'albédo des sols, stocker de l'énergie solaire sous forme de biomasse, protéger et nourrir la biodiversité.

Notre référence climatique c'est la forêt de feuillus (sur touts les continents) , plus la densité végétale de notre environnement sera importante mieux on vivra !

Ce sont bien les activités humaines qui ont déréglé le climat mais uniquement par la dévégétalisation des surfaces l'été (villes et campagnes) et donc le non respect des saisons !

En france nos forets sont vertes l'été il faut que nos champs soient verts au même rythme. les cultures d'hiver ne sont pas génantes à condition qu'elles soient suivies d'un couvert végétale vivant l'été !