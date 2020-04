Etiquettable : l'appli collaborative de cuisine durable

Que l'on parle d'émission de gaz à effet de serre, de gaspillage ou de consommation d'eau et d'énergie, l'alimentation se retrouve toujours au cœur des sujets de développement durable. Or, une grande majorité des personnes manquent d'informations sur l'impact environnemental mais aussi santé des produits qu'elles consomment.

C'est en partant de ce constat que le cofondateur d'Eco2initiative (cabinet de conseil pour la transition environnementale), Shafik Asal, a voulu créer une application pour informer les utilisateurs sur une alimentation plus éco-responsable. Cette application collaborative, nommée Etiquettable, a pour objectif, comme il le dit lui-même, "d'apporter des informations et d'éclairer l'utilisateur, quel que soit son niveau de connaissance et de sensibilité au sujet".

Pour aider à s'orienter vers une alimentation durable, le projet dispose de deux outils principaux. Le premier, orienté vers le grand public, est une application collaborative de cuisine durable. Vous pouvez y trouver les fruits et légumes de saison, les poissons menacés ou à préserver, des recettes bas carbone, des astuces et informations générales ainsi que des restaurants engagés. Le deuxième outil, qui est réservé à une clientèle professionnelle, est un éco-calculateur. Celui-ci permet aux chefs de connaître l'impact environnemental, social et santé de leur plats, en prenant en compte, notamment, l'empreinte CO2, le bien-être animal, le Nutriscore, etc.

Ces outils s'appuient sur une base de collaborateurs et d'experts. En effet, l'application est collaborative, c'est-à-dire que les astuces, les informations et les recettes sont rédigées par des contributeurs désignés, comme des restaurateurs ou des blogueurs, aussi bien que par toute personne souhaitant participer à ce projet. Ensuite, les fondateurs ont décidé de créer un comité d'experts pour s'appuyer sur un cadre théorique et critique dans le domaine de l'impact de l'alimentation. Ceux-ci viennent de milieux différents et peuvent chacun apporter leur expertise et transmettre des avis ou recommandations personnelles sur le projet.

Si vous souhaitez vous orienter vers une alimentation plus durable, Etiquettable pourra vous aider à penser votre alimentation de manière plus globale et ainsi mieux manger, pour vous et pour la planète, tout en dépensant moins.

