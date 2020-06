Prix de l'IDRRIM : Infrastructures pour la mobilité, biodiversité & paysage

Cette information a été repérée grâce à la lettre d'information du programme ITTECOP (infrastructure de transport terrestre écosystème et paysage), piloté notamment par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME.

-et contribuant à la préservation, la restauration ou la valorisation des écosystèmes, de la biodiversité et du paysage.

-les réalisations et projets menés, en France métropolitaine et ultramarine ou à l’international ;

Ressources complémentaires