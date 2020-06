Evaluer l'impact des entreprises sur l'Océan

Une publication du média L’adn Innovation (Mélanie Roosen), en date du 8 juin 2020, relate le développement d’un outil de reporting pour évaluer l’impact des entreprises sur les océans.

Comme l’évoque l’auteur, l’ONU à fait de l’ODD 14 (objectif de développement durable) une priorité : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Le gouvernement a déclaré : « Toutes les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la préservation de l’océan ».

En effet, comme l’explique l’article, 80% des déchets présents dans l’Océan proviennent de la terre. Les entreprises sont peu nombreuses à mesurer et diffuser les indicateurs et leurs objectifs axés sur les 17 ODD.

Ainsi, un outil a été développé par la Fondation de la Mer et le Boston Consulting Group soutenu par le Ministère de la transition écologique et solidaire. Il permettrait aux entreprises de mesurer et partager leur impact sur l’Océan : 10 leviers d’actions et 44 indicateurs. L’outils est encore en phase de développement, il sera testé par 9 entreprises avant son lancement officiel.

En attendant, un référentiel est disponible gratuitement sur le site de la Fondation de la Mer.

Source de l’information : publication L’adn Innovation (Mélanie Roosen) ; Illustration : Pixabay