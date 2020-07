Mobilité durable: Une start-up développe des véhicules électriques qui fonctionnent à l'énergie solaire.

Créée en 2015, Solar-E-cyles, une start-up basée à Nairobi, Kenya, se propose de développer des véhicules éléctriques légers fonctionnant à l’énergie solaire. Ces véhicules prennent la forme de vélos ou tricyles complétés par un panneau solaire, d’une durée de vie d’une dizaine d’années.

Les initiatives de Solar-E-cycles ont le potentiel de contribuer à divers Objectifs de Développement des Nations Unies, et en particulier l’objectif 7: Energie Propre à un coût abordable, en fournissant l’accès à l’électricité à diverses communautés locales. En effet, 13% de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité moderne, et les formes d’énergie polluante représentent le principal facteur contribuant au changement climatique. Les formes de mobilités durable constituent donc un véritable atout dans la protection de l’environnement.

Les avantages des mode de transport innovants proposés par Solar-E-cyles sont nombreux. Tout d’abord, cette forme de mobilité représente un atout écologique puisqu’elle permet la réduiction d’émissions de gaz à effet de serre et réduit la congestion des routes. D’autre part, de par leurs prix attractifs, les vélos solaires représentent un moyen de transport accessible permettant à un large nombre de personnes d’accéder à des ressources telles que de l’eau et de la nourriture, mais également de se déplacer pour aller à l’école ou bénéficier de services de santé. D’un point de vue économique, la start-up prévoit de créer de nouvelles opportunités de travail dans des zones rurales et d’augmenter les sources de revenus dans les familles les plus démunies.

Pour le moment, les véhicules proposés permettent de couvrir des distances de 50 à 100 kilomètres par jours et peuvent être loués à la journée.

La start-up prévoit de construire 10 millions de véhicules par an pour répondre à la demande en Afrique, et de trouver des partenaires internationaux. L’utilisation de ces moyens de transport a déjà été testée et validée dans d'autres pays tels que le Maroc.

[MOGED]