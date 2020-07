Lauréats 2020 du Prix des Nations Unies Nelson Rolihlahla Mandela

Le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies a annoncé le 17 juillet 2020 le nom des deux lauréats qui sont : Mme Marianna V. Vardinoyannis (Grèce) et M. Morissanda Kouyaté (Guinée). Les deux lauréats recevront leur Prix au Siège des Nations Unies à New York le 20 juillet 2020.

Ressources complémentaires