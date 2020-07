Opération écologique " Péyi vert "en Martinique

Dans le but de protéger le litoral et de compenser la pollution atmosphérique afin de lutter contre le réchauffement climatique, l’association Entreprises et Environnement, en partenariat avec Contact-Entreprises, l’Office national des forêts, Havas Publidom et les Jardins partagés de Gaïac au Martinique a lancée le projet «Péyi vert» qui consiste à planter un million d’arbres dans cinqs ans pour protéger la biodiversité martiniquaise. Ils ont eu l’idée de lancer une plantation massive d’arbres en collaboration avec la population, les entreprises et les associations. Les enjeux sont primordiaux, car 40 espèces endémiques à la Martinique ont été mises sur une liste à protéger. Il est donc grand temps d’agir.

Comment ce projet sera executé selon l´association Enterprises?

Les entreprises peuvent participer sous différentes formes, du don simple à la compensation du carbone. Pour arriver à ce million d’arbres les écoles, les sociétés, les espaces publics, les jardins, les centres commerciaux doivent adhérer a ce projet ou encore les jardiniers qui planteront dans leur propre jardin. Les acteurs de ce projet demandent à tous de s’impliquer, en faisant un don, en devenant bénévole, en plantant des arbres et en faisant la promotion du projet.

Quels seront les arbres choisis?

Les organisateurs présentent une liste sur leur site pour aider à choisir les plants. Les espèces locales et mellifères qui font parties de la la biodiversité caribéenne sont parmis les élues. Les plantations seront divisées en zone forestière littorale, en zone urbaine et en zone agricole.

Les effets de ce projet seront nombreux car le réboissement permet de lutter contre l’érosion et constitue des barrières naturelles en cas d’intempéries. C´est aussi une manière de refertiliser les sols dégradés et de lutter contre la pollution atmosphérique.

