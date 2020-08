Ocean's zero : l'application pour découvrir le mode de vie zéro déchet

Surfrider Foundation Europe a créé l’application pour smartphone Ocean’s zero, qui accompagne ses utilisateurs vers la réduction de leurs déchets quotidiens afin de contribuer à la sauvegarde des océans.

Près de 8 millions de tonnes de déchets polluent les océans, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas principalement de rejets en mer mais à 80% de déchets en provenance du continent. Qu’ils soient jetés par terre ou mal recyclés, beaucoup de déchets termineront leur vie dans les océans et il faudrait donc s’attaquer au problème à la source en réduisant notre production de déchets.

Depuis près de 30 ans, Surfrider sensibilise les citoyens aux problématiques environnementales liées à l’océan, en insistant sur le fait que chaque individu, à son échelle, peut contribuer à résoudre ces problématiques. C’est le sens de cette assistant personnel qui nous apprend les bons gestes à mettre en œuvre. Le zéro déchet est un mode de vie, qui nécessite donc une période d’apprentissage ainsi qu’une mise en place quotidienne afin de réaliser son objectif de réduction des déchets.

Ocean’s Zero propose vingt-cinq actions simples, variées et concrètes afin d’apprendre à son propre rythme :

- Refus des objets jetables et polluants, comme les essuie-tout et les lingettes

- Fabrication de ses propres produits cosmétiques ou sanitaires

- Changement des habitudes de consommation, avec par exemple la découverte des épiceries en vrac près de son domicile ou l’apprentissage du tri sélectif

- Test de ses connaissances

L’application propose de suivre et visualiser sa propre progression avec un système de points et de badges, tout en partageant ses actions avec les autres utilisateurs. Pour chaque défi relevé, il est possible de connaître le nombre de personnes l’ayant réalisé et l’effet positif sur l’environnement que ces utilisateurs ont produit ensemble. L’application permet ainsi de se rendre compte de l’impact de petits gestes quotidiens, et de réaliser à quel point il est crucial de changer ses mauvaises habitudes de consommation.