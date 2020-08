Agence universitaire de la Francophonie : une dynamique de valorisation de l'expertise dans le centre du Vietnam

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) relate dans sa publication du 1er août 2020 la mission conduite au Vietnam par MmeHélène Dejoux, Directrice régionale adjointe et des bonne relations qu'elle a pu avoir avec notamment M. Le Quang Son, Vice-président de l’Université de Danang (UD) et M. Nguyen Dinh Lam, Directeur de l’Institut polytechnique de Danang (IPH). Parmi les sujets évoqués : "le renforcement de l’internationalisation, l’amélioration de la qualité des formations, le partage des ressources, le transfert des technologies et le perfectionnement des compétences en langue française des enseignants."

Ressources complémentaires