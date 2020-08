Observation des modèles de changement des forêts dus à l'urbanisation

La destruction de notre écosystème a touché plus de gens qu'on ne peut l'imaginer. Notre monde se compose de forêts tropicales et d'écosystèmes uniques qui sont essentiels pour conserver la biodiversité et soutenir les moyens de subsistance des communautés autochtones. Il y a eu une augmentation constante mais forte de la déforestation liée aux modèles spatiaux. Il est intéressant de noter que l'ampleur de la déforestation et de l'urbanisation ont un lien clair, car les images satellite et les outils de cartographie SIG ont montré des résultats précis en ce qui concerne les changements d'utilisation des terres qui se produisent au cours des décennies.

L'utilisation des terres est un sujet extrêmement important dans les domaines du changement climatique car il peut aider à déterminer les types de terres physiques pour les forêts et les terres arides. Le résultat de l'urbanisation a augmenté l'occupation agricole, l'exploitation forestière illégale et la dégradation des forêts. L'ONU a tenté de réduire les émissions par le biais de traités internationaux, mais seuls quelques-uns ont pu être mis en œuvre dans les pays en développement. Cependant, avec l'utilisation d'outils d'analyse tels que l'imagerie satellitaire et l'intégration de la sensibilisation de la communauté locale, des développements réguliers se sont produits.

Le changement de la superficie forestière montre une perte rapide de terres forestières, en particulier au cours des dix dernières années. Cela pourrait être dû à l'expansion des bâtiments et à d'autres types de couverture du sol. À l'avenir, l'analyse des drones sur le terrain et l'utilisation plus précise de l'imagerie des données satellitaires peuvent nous aider à observer plus rapidement les changements d'un modèle. Identifier l'étalement de l'urbanisation et la relation entre la dégradation des forêts peut aider à résoudre le lent processus de dégradation des forêts.

