MOGED : un programme qui soutient la formation en gestion de l'environnement et sur le développement durable

Depuis 2003, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) a mis en place le programme MOGED : Maîtrise des outils de gestion de l’environnement et promotion de l’économie verte dans le but « de renforcer les capacités des pays francophones en vue de mettre en place les conditions nécessaires à une transition vers le développement durable ».

Si ce programme donne beaucoup d’importance au partage des connaissances en rendant accessibles de nombreuses publications en rapport avec la gestion de l’environnement, il met surtout l’accent sur la formation pour renforcer les compétences techniques en gestion durable de l'environnement.

L’aspect formation du programme MOGED se développe sur trois axes :

- Le premier, commencé en 2009, consiste en des ateliers de formation et de renforcement de capacités.

- Le deuxième axe se concentre sur de nouvelles démarches de formation en présentiel à partir de 2019.

- Le troisième est le développement de formations en ligne à travers des MOOC, depuis 2017.

En premier lieu, au travers d’écoles d’été, de formations, d’ateliers de sensibilisation et de séminaires, plus de 700 personnes ont pu être formés à des sujets en rapport avec l’évaluation environnementale, le droit de l’environnement ou l’économie et la politique de gestion des ressources naturelles. A ce nombre s’ajoute également les plus de 1 500 participants aux colloques internationaux organisés depuis 2009 sur les même thèmes.

De plus, depuis 2005, les partenariats entre le MOGED et l’université Senghor d’Alexandrie d’un côté et le Secrétariat Internationale Francophone de l’Évaluation Environnementale (SIFÉE) de l’autre, ont permis de former environ 270 personnes en économie de l’environnement et 320 personnes sur l’évaluation environnementale.

Outre, une formation en présentiel proposée une formation spécialisée diplômante en évaluation environnementale pour 20 étudiants francophones par an, le MOGED cherche également à soutenir l’enseignement judiciaire du droit de l’environnement. Pour la programmation 2018-2022, 5 écoles sont soutenues, soit environ 800 élèves-magistrats formés. Enfin, pour le renforcement des actions de la participation citoyenne, un soutien aux plateformes multipartites d'appui à la gestion durable et au développement est initié.

Pour découvrir les différentes formations présentielles et vous y inscrire, c’est ici.

Pour finir, le dernier axe est celui de la formation en ligne. En effet, depuis 2017, l’IFDD en partenariat avec l’Université Senghor propose des MOOC, c’est-à-dire des cours diffusés sur internet de manière gratuite et en libre accès. Ces cours sont ouverts à toutes les personnes intéressées par les enjeux de l’environnement et du développement durable, sans prérequis. Plus de 100 000 francophones ont été formés en ligne grâce à ce système. Il existe à présent 4 cours annuels :

- Évaluation environnementale des politiques et projets de développement (la prochaine session commence le 31 août 2020)

- Comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement durable

- Économie et gestion de l’environnement et des ressources naturelles

- Droit et protection de l’environnement

Deux autres cours plus tournés vers l’orientation professionnelle arriveront prochainement sur les technologies de l’environnement et sur les métiers de l’environnement.

Pour tout savoir sur les MOOC Environnement de l’IFDD, rendez-vous sur la plateforme Objectif 2030.

