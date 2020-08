Niger : Agroforesterie et gomme arabique dans la région de Dosso

Première action du projet : la confection d’ouvrages anti-érosifs, comme des demi-lunes et zaï (semis effectués dans des poquets emplis de compost) , pour faciliter la circulation et mobiliser au maximum les eaux de ruissellement au niveau du site. Près de 70 hectares de plants (acacias Sénégal) , produits par les pépiniéristes locaux, seront cultivés par de la main d'oeuvre locale. Trente femmes en situation de vulnérabilité verront leur économie améliorée, selon l’IFDD.

Selon l' Institut de la francophonie pour le développement durable , qui finance le projet en partie , « le choix de la gomme arabique s'explique d'une part par l'expérience de la population locale relative à sa production et d'autre part par la demande de ce produit, notamment au niveau des grandes villes comme Dosso et Niamey, qui sont de potentiels marchés.»

