Une startup allemande génère de l'énergie solaire, éolienne et houlomotrice

La start-up se concentre initialement sur les stations balnéaires insulaires des Caraïbes, mais elle espère également contribuer à la mise en œuvre mondiale de parcs éoliens offshore. La solution peut être appliquée aux îles isolées et aux plages difficiles d'accès. Idéalement, cela pourrait également être une possibilité pour les villes de produire de l'énergie locale et indépendante du réseau.

La société espère offrir aux fabricants de panneaux solaires la possibilité de tester et de démontrer des panneaux photovoltaïques sur une plateforme flottante offshore au large des côtes grecques dans le cadre d'une solution énergétique hors réseau. Selon la société, des tests ont montré que la structure peut résister à des vagues jusqu'à six mètres de haut.