Le foléré, aussi parfois appelé bissap, oseille de Guinée ou fleur d’hibiscus, est une plante très utilisée dans la conception de jus, sirops, gâteaux et bonbons au Cameroun mais aussi en Afrique de manière plus général.

Mais quelles sont les recettes secrètes, rosées et sucrées que cache cet ingrédient ?

Le foléré peut tout d’abord être intégré dans des boissons. Ainsi, nous pouvons découvrir sur Camerdish TV, la recette de jus de Bissap et du sirop de bissap. Inutiles de dépenser dans des boissons ou jus gazeux, pleins de calories et de conservateurs, ces recettes proposent une alternative naturelle et faite maison. Elles nécessitent peu de travail : un lavage des feuilles de bissap, un mélange avec d’autres fruits ou condiments (citron, gingembre, sucre, menthe...), porter le tout à ébullition, égoutter puis profiter !

Après avoir parlé des bonbons haoussa et de leurs différences avec les autres bonbons chimiques aux ingrédients mystérieux, voici venir les bonbons de bissap. Des fleurs d’hibiscus séchées, de l’ananas, du gingembre, de la menthe, du sucre, du citron, de l’eau... et le tour est joué ! Il suffit de porter le mélange de feuilles et fruits à ébullition jusqu’à obtenir du liquide et se débarrasser des morceaux, puis allier le tout à du sucre fondu pour donner une consistance plus épaisse. Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir les formes de moules désirées (il n’y a pas de règles sur ce point), y verser la préparation et attendre qu’elle refroidisse. Le résultat final est naturel et délicieux : un sachet de petits bonbons violets à emmener partout.

Les recettes sucrées ne s’arrêtent pas là... au plus grand bonheur des gourmands.

Camerdish TV propose une recette de glace de bissap facile et colorée qui ne nécessite que des ingrédients simples et rentables. En effet, pas besoin de dépenser ou de partir en quête d’instruments étranges, la préparation de la glace se prépare rapidement et facilement avec une congélation d’à peu près 6 heures. Cette recette offre la possibilité de préparer de la glace à la maison, en famille et entre amis, et mettre en avant la beauté et le goût du Foléré.

Enfin, pour les amateurs de gâteaux, on peut aussi adapter des recettes existantes à cet ingrédient star. Camerdish TV nous permet de découvrir le gâteau marbré au Foléré. Les ingrédients et la recette sont identiques à la plupart des autres gâteaux mais le chocolat et la vanille sont remplacés par le jus de Foléré. Le résultat est alors rosé et absolument délicieux.

Les feuilles de Foléré peuvent servir à la préparation de sucreries et gâteaux variés permettant ainsi de mettre en avant la place du Foléré dans la confection de desserts et boissons camerounaise. Elles permettent une alternative naturelle et colorée aux gâteaux, bonbons et jus habituels.

