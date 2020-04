Un carburant 100% végétal pour faire rouler les poids lourds

Les alternatives au carburant classique se développent afin de contribuer activement à la transition énergétique dans le monde. Le groupe industriel français Avril - pionner des biocarburants a développé un carburant diesel fabriqué uniquement à partir de colza, pour le marché des camions des transporteurs professionels, des bus et des autocars des Collectivités territoriales. Une révolution dans le monde de l'énergie, puisque Avril commercialise un ester-carburant qui est un biodiesel produit à partir d'huile végétale, sous forme pure dans les moteurs, et non plus seulement en mélange dans le gazole. Il s'agit d'un carburant nommé Oleo 100, produit à 100% à partir de colza français, renouvelable et tracé, qui va alimenter une partie des camions des transporteurs routiers. Les arguments de cette nouvelle source d'énergie sont plus que convaincants. Oleo 100 génère une réduction de 60% à 80% des émissions des gaz à effet de serre par rapport au gazole. Elle est issue de la biomasse et est donc 100% renouvelable. Mais c'est aussi plus de sécurité avec un point d'éclair à 100°C qui permet de stocker sans déclaration en préfecture, consommation équivalente au gazole avec l'avantage d'un impact environnemental réduit, résistance au froid à -15°C et -20°C, avec un additif compatible avec une très large gamme de moteurs et même pris à la pompe. Pour le moment, Oleo 100 est produit uniquement dans l'usine de biodiesel d'Avril de Grand-Couronne, à Rouen (Seine-Maritime). Quel transporteur ne pourrait pas être séduit par cette solution qui assure sécurité, indépendance énergétique, faible impact environnemental et transité énergétique durable. Un pas de plus sur le chemin de la mobilité décarbonnée et la transition énergétique. Par ailleurs, la culture de colza est favorable aux sols et à la biodiversité grâce à son utilisation en rotation de culture, réduisant ainsi l'usage des pesticides, qu'il ne nécessite pas d'irrigation, et qu'il limite les phénomènes d'érosion.

