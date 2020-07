Les engagements écologiques de l'entreprise pétrolière Total

Le groupe Total, entreprise pétrolière et gazière française, est incontestablement un acteur majeur du secteur de l’énergie dans le monde. Conscient des menaces que font peser les énergies fossiles sur notre planète, ce géant de l’énergie a récemment entrepris un revirement écologique : « le temps n’est plus aux questions, chacun doit agir pour réduire ses émissions » déclare l’entreprise.

Aussi, l'enjeu du climat fait désormais pleinement partie de la stratégie du groupe: « notre Groupe s’est fixé pour ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, conjointement avec la société. Notre mission est ainsi de fournir une énergie plus disponible, plus abordable et plus propre au plus grand nombre ».

Les mesures concrètement mises en œuvre par Total sont d’une part, la création de l’OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) en coopération avec douze autres compagnies pétrolières, visant à créer un espace de discussion et de coopération pour s’engager collectivement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, en plus de se déclarer publiquement favorable aux accords de Paris, le groupe Total considère nécessaire de « mettre en place une tarification du carbone afin de stimuler l’efficacité énergétique, de soutenir les technologies à faible émission de carbone et de mettre en place des solutions de puits de carbone nécessaires à la neutralité carbone ». L’entreprise reconnaît également les atouts du gaz naturel pour favoriser la transition énergétique, son ambition étant que la part du gaz naturel dans sa production d’hydrocarbures atteigne 60% à l’horizon 2035.

Enfin, l’entreprise admet la nécessité d’investir dans les énergies renouvelables et alloue à ce jour près de 10% de son budget en recherche et développement aux technologies de stockage et à la valorisation du CO2. Le groupe Total participe à cet égard à plusieurs projets, tels que le projet « Northern Lights » visant à développer des solutions industrielles de captage du CO2, ou encore le projet « Net Zero Teessid » visant à réduire les émissions. Par ailleurs, avec le projet « Total Excellium », l’entreprise s’est engagée pour une mobilité durable en proposant une « gamme de carburants additivés, conçue pour préserver la propreté du moteur dans le temps pour préserver son efficacité, sur tout type de véhicules ».

