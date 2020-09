Comment faire valoir l'énergie renouvelable citoyenne ?

L’énergie renouvelable citoyenne semble être en plein essor en France. De nombreux projets voient le jour, où ce ne sont plus de grandes entreprises, mais des habitants, collectivités et acteurs locaux qui prennent en charge la production d’énergie renouvelable (EnR). L’énergie renouvelable citoyenne, c’est la production d’EnR initiée par des citoyens, pour les citoyens. Ces projets ont une finalité non spéculative, leurs fonds reposent majoritairement sur le financement collectif et les bénéfices réalisés sont réinvestis dans de nouveaux projets ou dans des actions de sensibilisation. Cependant, la particularité la plus importante de ces projets est que leur pilotage reste aux mains des acteurs locaux, garantissant ainsi des retombées économiques pour le territoire.

Outre la production d’une énergie qui soit renouvelable, les retombées positives locales sont nombreuses : créations d’emplois, coopération entre citoyens, collectivités et professionnels de l’énergie, meilleure compréhension des enjeux et adhésion collective aux projets de transition énergétique.

Les modèles économiques peuvent toutefois être fragiles. Produire de l’énergie renouvelable exige rapidement un investissement important et présente des risques techniques et financiers. C’est pourquoi l’appui d’une association d’investissement solidaire comme Energie Partagée peut réellement contribuer à rendre ces projets viables. En coordonnant différents projets entre eux et en mutualisant certains coûts, ou bien en leur fournissant un financement, ce type d’association permet à ces initiatives citoyennes de voir le jour. Cependant, pour pouvoir être considéré comme « citoyen » par Energie Partagée, un projet doit répondre aux principes d'ancrage local, de finalité non spéculative, de gouvernance démocratique et transparente, et de respect de l’environnement.

Aujourd’hui, Energie Partagée soutient plus de 204 projets d’énergies renouvelables citoyennes, dont des projets d’éolien, de bois énergie, de méthanisation, d’hydroélectricité ou encore de solaire photovoltaïque. Parmi les plus emblématiques, on compte le parc éolien de Béganne dans le Morbihan et le parc solaire Les Survoltés d’Aubais. L’un des derniers en date est Sud Paris Soleil, un projet d’installation de panneaux photovoltaïques en Ile-de-France.

