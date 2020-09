Total poursuit son offensive dans l'éolien en mer

En mai dernier, Total a annoncé son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et depuis multiplie les investissements dans les énergies vertes. Reprise de Global Wind Power France, projet de stockage par batteries à Dunkerque, projets éoliens offshore au Royaume-Uni... Total compte bien développer son portefeuille d’énergies renouvelables, avec l’objectif de le faire passer de 5 GW actuellement à 25 GW en 2025. Le dernier projet en date ? Un investissement de grande ampleur dans l’éolien flottant en Corée du Sud.

La Corée du Sud accélère le développement des énergies renouvelables et compte porter la part de celles-ci dans le mix électrique à 20%, dont 12 GW d'éolien offshore. Le groupe Total va prendre en charge la réalisation de cinq projets d’éolien flottant au large des provinces d'Ulsan et de Jeolla du Sud, d'une capacité cumulée supérieure à 2GW. Pour ce faire, il s’allie à parts égales avec le Green Investment Group (GIG), filiale du groupe australien Macquarie.

Sur place, les campagnes de mesure de vent ont déjà commencé sur chacun des sites situés au large des côtes orientales et méridionales du pays. Sous réserve de la levée des conditions suspensives et de l’approbation des autorités de concurrence, le partenariat deviendra effectif cet automne et la construction d’un premier projet d’environ 500 MW est prévue pour la fin de l’année 2023.

Face à l'urgence climatique et au discrédit croissant des énergies fossiles, les entreprises du secteur énergétique comme Total sont de plus en plus enclines à se tourner vers l’électricité et les énergies vertes. Il y a près de 10 ans, Total a fait ses premiers pas dans cette voie avec l’acquisition de 66% du fabricant de panneaux solaires SunPower. Aujourd'hui le portefeuille d'énergies renouvelables de Total couvre un grand nombre de technologies, auquel manque toutefois l’hydraulique. L'enjeu pour le groupe reste de réussir à intégrer ces nouveaux actifs à son activité globale et d'essayer de créer une logique d'investissement cohérente, notamment par rapport à ses autres divisions.

[MOGED]

Image : Wikimedia Commons