Le Programme des Nations Unies pour le Développement dévoile le thème de son rapport sur le développement humain 2020

Le 11 juin dernier, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a annoncé que l’édition 2020 de son Rapport sur le développement humain porterait sur « l'amélioration du bien-être des populations en harmonie avec la planète ». Ces rapports publiés annuellement par l’organisation visent, en se basant sur des données analytiques et empiriques, à rendre visible les grandes tendances internationales en matière de développement.

A l’origine du choix de ce nouveau thème, la pandémie de Covid-19 qui a fait prendre conscience à la communauté internationale des pressions de plus en plus fortes exercées par les hommes sur la nature et des conséquences de ces actions sur le bien-être des êtres humains : « la pandémie a également mis en lumière la façon dont nos sociétés interconnectées seront confrontées à des vulnérabilités omniprésentes tant que les menaces ne seront pas écartées dans tous les domaines. Et ces vulnérabilités approfondissent des fractures qui deviendront de plus en plus préoccupantes face au changement climatique et à la perte de biodiversité » souligne le communiqué du PNUD.

L'objectif de ce rapport sera de proposer des solutions permettant l’amélioration de la relation entre les hommes et la planète en vue de réduire les dommages humains infligés à l’environnement. Le Programme des Nations Unies pour le développement insiste sur l’urgence de mettre en œuvre de telles mesures, la multiplication des catastrophes naturelles conduisant à une dégradation des conditions de vie et au creusement des inégalités à l’échelle globale. Le rapport tentera ainsi de faire dialoguer les deux entités que sont les hommes et la nature, seule l’harmonie entre les deux pouvant garantir leur pérennité.

En plus de nous renseigner sur les objectifs à suivre et les moyens de les atteindre, le rapport proposera de nouveaux indicateurs de mesure, lesquels « serviront à la prise de décisions et offriront un aperçu de l'évolution des écosystèmes et de leur interaction avec les populations ».

[MOGED]

Illustration : Pixabay